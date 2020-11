La tornada al cinema, al teatre i a la música en viu

Santi Palos

24.11.2020 | 04:00

El pla d'obertura progressiva d'activitats dictat per la Generalitat, que, en el seu primer tram, des d'ahir permet el funcionament de cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, al cinquanta per cent de la seva capacitat, fa que l'oferta cultural de la ciutat recuperi aquesta setmana una certa normalitat. Els primers que tornen a posar-se en marxa són els cinemes. Ho faran demà. El Cinema Catalunya arrenca amb "Sentimenal" a la sala gran i "El palacio ideal" a la petita. "Sentimental" és la nova pel·lícula de Cesc Gay, adaptació d'una obra teatral escrita pel mateix director, sobre una parella avorrida que un dia convida a sopar a una parella veïna. El film francès "El palacio ideal", de Nils Tavernier, narra l'obstinació d'un carter del segle XIX per construir-li un palau a la seva dona i la seva filla.

També les sales Cinesa obren demà (les de Parc Vallès i les d'arreu de Catalunya), i mantenint el preu de "dia de l'espectador" de dimenecres fins al divendres dia 27. La reobertura coincideix amb les estrenes de "Fins al cel", un thriller de Daniel Calparsoro, amb Miguel Herrán com a protagonista, o l'animació "El Jinete del Dragón".

La primera jam i Santi Pavón

La Nova Jazz Cava reobre les portes i inaugura la temporada estable 2020-2021 aquest dijous, amb una jam session, com sempre d'entrada gratuïta (ara, però, amb reserva prèvia "on line"). La farà el Denis Suárez Quartet, liderat per aquest bateria, amb Jofre Fité (piano), Joel Ríos (guitarra) i Alan Pribizchuk (baix elèctric).

Divendres, a la Cava hi sonarà un instrument que n'és poc habitual: la guitarra clàssica. El seu intèrpret és Santi Pavón, que amb Pep Coca (contrabaix) i Dani Garcia (piano), oferirà el "Concert per a Guitarra Clàssica i Trio de Jazz", de Claude Bolling, pianista i compositor francès (conegut sobretot per les seves bandes sonores per a pel·lícules) que a les seves obres ha aconseguit fusionar la sonoritat de la música barroca amb el jazz, el blues i el swing. El saxofonista argentí Ariel Vigo, resident a Catalunya des de l'any 2001, serà el protagonista del concert de dissabte, en què actuarà amb la formació de quintet.

Els pròxims artistes programats a la temporada són Rita Payés & Joan Fort Quartet (4 de desembre), Victor de Diego Group (5), Goodman-Hampton Tribute Quintet (11), Lucas Delgado & Juan Pastor (12), Frank Dubé & Manuel Vallribera (18) i Geny Barry Quartet (19).

Tots aquests concerts tenen el mateix preu (12 euros) i s'organitzen amb les mesures que es mantindran fins a nou avís a la temporada estable. Els concerts començaran sempre a les vuit del vespre, amb obertura de portes mitja hora abans. Es faran sense pauses i, en acabar, la sala tancarà immediatament. Totes les entrades impliquen disposar de seient. El públic ha de portar la mascareta posada en tot moment tant per accedir a l'equipament com durant el concert. La distància física entre persones es garanteix d'acord amb el que indiquen les autoritats sanitàries.

Martita de Granà, "sold out"

El primer espectacle del Centre Cultural Terrassa des del tancament de les sales també serà dijous, i ja ha esgotat totes les entrades de les dues funcions programades, a les sis i a les 8.30 de la tarda. És "Mi padre flipa", un monòleg que constitueix l'arribada als escenaris de Martita de Graná, una "influencer" que s'ha fet famosa per un vídeo en què explicava al món, en dos minuts, tot allò que fa de la ciutat de l'Alhambra un lloc únic. Amb motiu del toc de queda, el Centre Cultural ha avançat l'hora de les funcions (inicialment programades a les 7.30 de la tarda i a les deu de la nit), però els espectadors no necessiten entrades noves. Són vàlides encara que l'hora de l'espectacle no estigui actualitzada. (D'altra banda, si la nova hora no els hi va bé, els espectadors poden sol·licitar un canvi o la devolució de l'import.)

Coreografia amb Beethoven

El cap de setmana serà, pel Centre Cultural, el del retorn tant de la dansa com del Malandain Ballet Biarritz, força habitual al seu escenari. Dissabte a les vuit del vespre i diumenge a les sis de la tarda oferirà tres coreografies: "Sirènes", "Nocturnes" i "Pastoral", aquesta amb la música de la sisena simfonia de Ludwig van Beethoven).

Amb motiu del "Black Friday", el Centre Cultural ofereix un descompte del vint per cent en el preu de les entrades del Malandain Ballet Biarritz (que oscilen entre els 10 i els 28 euros).

D'altra banda, l'Ajuntament de Terrassa estava pendent ahir de confirmar la celebració dels dos concerts inicialment programats aquesta setmana a l'Auditori Municipal, de la programació Terrassa Música Clàssica. Demà, a les 7.30 de la tarda, el "Concert de Santa Cecília" que el Conservatori de Terrassa organitza cada any portant a l'escenari aquells músics que, el curs passat, van acabar els seus estudis amb les més altes qualificacions. I dissabte a les set de la tarda, "Bastià i Bastiana", una òpera que Mozart va escriure a 12 anys, a càrrec de l'Ensemble Contratemps.

També la sala Rasa 64 torna a programar concerts. La reobertura la farà divendres la Pepo Figueras Blues Band. El guitarrista és el músic del nom, en una formació que també inclou Genis Sobrado (teclat), Jan Pagès (Baix) i Oscar Jorba (Bateria), per tal de fer "blues cru, senzill i modern amb reminiscències d'altres estils". L'endemà, a Rasa 64 actuarà el grup d'electropop Ladilla Rusa La seva cançó més recent, inspirada per allò que vivim, és "A un metro y medio de ti". Els dos concerts començaran a les vuit del vespre. Veure la Pepo Figueres Blues Band costa cinc euros, i Ladilla Rusa, quinze.

El Procicat indica a la seva guia que les deu de la nit és l'hora màxima que poden acabar les activitats culturals. Els espectadors tenen una hora més (fins a les onze) per arribar a casa, amb l'entrada de l'espectacle com a justificant.