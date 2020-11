La Fundació Terrassa FC demana una indemnització

08.11.2020 | 10:04

Després de la darrera sentència judicial favorable a l'Ajuntament, la Fundació Terrassa FC va decidir no presentar un nou recurs sobre l'aplicació del cànon per la utilització de Les Palmeres. Però sí que ha presentat un recurs contenciós-administratiu per demanar una indemnització econòmica per la resolució del conveni abans del termini acordat. En aquesta demanda no s'especifica una quantitat econòmica exacta, que seria valorable. La Fundació argumenta que en la sentència judicial sobre aquest conflicte es recollia aquest dret d'indemnització que l'Ajuntament considera que no ha d'abonar. Del recorregut d'aquest recurs dependrà la conclusió del procés.