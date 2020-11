La cultura es manifesta a la Plaça Vella per reclamar la reobertura

Amb pancartes com aquesta es va reivindicar ahir la cultura com un "bé essencial".

Amb pancartes com aquesta es va reivindicar ahir la cultura com un "bé essencial". Alberto Tallón.

Laura Hernández

05.11.2020 | 21:06

La cultura va sortir ahir al carrer per reivindicar la reobertura de teatres, sales d'exposicions i de concerts. Professionals de la interpretació, de la música, del circ, entitats culturals, programadors i tècnics es van concentrar a la Plaça Vella en la primera protesta del col·lectiu a la ciutat durant la pandèmia. El sector està en xoc d'ençà que es van tancar les activitats culturals al mes de març i reclama que "ens deixin treballar".

Sobre l'escenari de la Vella es va donar ahir lectura a un manifest que denuncia que la majoria dels professionals estan pràcticament sense ingressos des de l'inici de la pandèmia. També que "les ajudes de l'administració, insuficients i massa vegades incompatibles, no han arribat a totes les treballadores" el que aguditza la crisi i la precarietat en què viu el món de la cultura.

El tancament de locals i la suspensió de les programacions condemna a la cultura a la precarietat. "No es poden pagar els lloguers, molts professionals estan en ERTOs i només alguns tècnics d'espectacles han pogut accedir a un únic ajut de 750 euros -explica Núria Segovia, directora de la Casa de la Música-. La situació és molt dura, hi ha companys que recorren als menjadors socials per sobreviure".

El risc de trobar "un desert"

El sector demana que "s'obri la cultura -insisteix Segovia-. Hem fet un esforç per tenir equipaments segurs i hem demostrat que podem fer cultura segura. No entenem que se'ns tanqui i, si hem d'aguantar gaires mesos més, no sobreviurem".

Des de la tarima de la Placa Vella, els professionals culturals van advertir ahir que "si no es manté l'activitat cultural en una mínima línia de flotació, quan la vulguem reobrir potser ens trobarem un desert. No hi haurà companyies ni bandes, ni productores, ni sales, ni tècnics, ni agències de contractació o comunicació cultural".

En moments com l'actual, on les restriccions per la Covid provoquen situacions de màxima vulnerabilitat i fort aïllament social, "són imprescindibles el teatre, la música, el circ, la dansa, les escoles artístiques, els espais de creació, expressió i exhibició artística per garantir el benestar emocional de les persones".

A la Plaça Vella, una gran pancarta recordava ahir per la tarda que "La cultura és segura. Deixeu-nos treballar". A peu de l'escenari, un altre afirmava que "Sense circ, música, teatre i dansa, la humanitat no avança".

La d'ahir va ser una convocatòria espontània, sorgida per la necessitat del sector d'expressar la situació en què viu el teixit cultural local. De fet, la protesta ha donat peu a la creació d'un xat col·lectiu de Telegram que, sota l'etiqueta Cultura Segura Terrassa, obre un espai per compartir inquietuds.

Els professionals no es ressignen a romandre quiets. Ahir mateix, des de l'escenari de la Plaça Vella es va fer una crida a les escoles de la ciutat, "als claustres", perquè programin activitats culturals als centres. "Els infants no es poden quedar sense cultura", van dir.

Anunci i protesta a Barcelona

Ahir, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, va confirmar l'aprovació de 17,2 milions d'euros d'ajudes destinats a "mantenir la part del sector cultural que ha hagut de tancar la seva activitat" després de les restriccions imposades per combatre la pandèmia.

Mentre la consellera oferia la roda de premsa, prop de 200 persones, majoritàriament del sector de la música, es van manifestar a migdia davant la seu del Departament, a la Rambla de Barcelona, contra les restriccions decretades per al sector i en demanda de millors compensacions per a aquests professionals. Els manifestants exhibien pancartes amb missatges com "La cultura és benestar. Reobertura ja" i "No morirem de Covid, morirem de fam".