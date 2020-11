Hi ha una vintena de malalts de Covid a les UCI terrassenques 

J. A./ P. M.

Continua l'increment. Terrassa no és una excepció a la greu situació que comença a patir el sistema sanitari català per la segona onada de la Covid-19. Els centres hospitalaris de la ciutat segueixen augment la xifra de malalts, malgrat que encara que no s'ha arribat a les dades de la primera onada. Ni MútuaTerrassa ni el Consorci Sanitari de Terrassa han anunciat cap modificació en les prestacions sanitàries que ofereixen a tots els ciutadans. Sí que s'ha produït un canvi important aquesta setmana. Primer va ser MútuaTerrassa que va prohibir l'accés al seu hospital de visites. Una mesura que pretén protegir tant als malalts com al personal sanitari. Després va ser l'Hospital de Terrassa qui va seguir el mateix camí i també va limitar l'entrada.

Respecte a les darreres dades oficials, que es van fer públics dilluns, el nombre de pacients ingressats als centres sanitaris terrassencs ha passat de 170 a 183. D'aquest, hi ha una vintena de malalts que es troben a les unitats de cures intensives (UCI).

A l'Hospital Universitari MútuaTerrassa hi ha 83 pacients a planta, pels 77 del cap de setmana. Cinc malalts estan a la planta de semicrítics i una desena a l'UCI. També hi ha vuit persones infectades de la Covid-19 que estan hospitalitzades a casa seva. Pel que fa a l'Hospital de Terrassa, en aquests moments hi ha 75 malalts a planta, sis més que en la darrera comunicació. Hi ha deu a l'UCI, un més i les hospitalitzacions domiciliaries creixen fins a deu. Per tant, en aquest centre hi ha 85 pacients ingressats per la Covid-19.

Confinament domiciliari

D'altre banda, el Govern confia vèncer la corba de contagis de la Covid-19 amb les noves restriccions aprovades, però no descarta demanar el confinament domiciliari si les dades no milloren en les pròximes dues setmanes, cosa que el Ministeri descarta per ara. El secretari general de Salut, Marc Ramentol, va considerar ahir que el confinament domiciliari ha de ser sempre "l'última alternativa", però no ho va descartar. "Si veiem que en els pròxims dies les mesures no són suficients, haurem de demanar al Govern espanyol que es plantegi aquesta possibilitat", va dir.