El terrassenc Xavi Martínez presenta la seva "opera prima" al Catalunya

Dolors Font

21.10.2020 | 13:20

Aquesta tarda a les 20 hores el cinema Catalunya oferirà "Un trabajo y una película", "opera prima" del terrassenc Xavier Martínez Soler, rodada en part a la ciutat. El director assistirà a la projecció juntament amb altres membres de l'equip per presentar-la.

El film, molt original, és de caire experimental i "reflexiona sobre la imatge i el propi cinema", en paraules del director. El protagonista és un home que troba una feina de vigilant de seguretat en una nau industrial abandonada. Posteriorment descobrim que tot forma part d'una pel·lícula dins de la pròpia pel·lícula i l'espectador té la impressió d'estar veient el film i el seu "making of" al mateix temps. Hi destaca especialment un diàleg sobre l'art i la bellesa, amb reflexions molt intel·ligents.

El personatge central està interpretat per Pablo Rosal, que també és el co-guionista juntament amb el director Xavier Martínez. Hi apareixen María Pau Pigem, Xavier Pujolràs, Oriol Genís, Rosa Serra Torrens i una vintena de figurants terrassencs, molts d'ells membres del Grup de Teatre d'Amics de les Arts. També és egarenc l'autor de la banda sonora original, Paul Perera, que està previst que assisteixi a la sessió d'aquesta tarda.

La pel·lícula arriba a Terrassa després d'haver participat en diversos festivals internacionals de cinema, com els de Shanghai i El Caire. A més, a la PNR (Plataforma de Nuevos Realizadores) de Madrid, el protagonista, Pablo Rosal, va obtenir una menció especial al millor actor. L'estrena, prevista inicialment pel mes de març i ajornada pel covid, es va efectuar el 23 de setembre a Barcelona, en una sessió celebrada a la Filmoteca de la Generalitat que va comptar amb un ple absolut i un llarg debat posterior amb el públic. Així mateix, el film s'ha projectat a Madrid i Mallorca. La sessió d'avui al Catalunya serà la darrera en pantalla gran, abans que la pel·lícula passi a formar part del catàleg de les plataformes digitals.

Xavier Martínez Soler (Terrassa, 1974) va estudiar cinema i teatre. Es dedica principalment a la creació escènica i sonora en l'àmbit teatral. Al teatre va conèixer el dramaturg i actor Pablo Rosal, el protagonista de la seva "opera prima".

"Un trabajo y una película" es va rodar a Terrassa –l'antiga fàbrica AEG, el Parc Audiovisual i una nau del carrer Sant Francesc–, Mura, Vic, el Berguedà, Barcelona, Menorca i els Monegres.

A Shanghai, el primer festival on la pel·lícula va ser convidada, es va projectar cinc vegades amb debats amb el públic i va cridar l'atenció de diversos distribuïdors orientals