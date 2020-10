Buscar nous "gestors Covid" en associacions ciutadanes

J. A.

16.10.2020 | 04:00

Els "gestors Covid", una figura creada per la Generalitat per fer un seguiment dels malalts d'aquesta malaltia i seguir possibles contagis podrien ampliar-se a Terrassa amb persones que formen part d'associacions ciutadanes. La regidora de Salut, Mònica Polo, va explicar ahir, en la roda de premsa de l'aplicació de les noves mesures restrictives per la pandèmia a la ciutat, que l'Ajuntament està explorant aquesta via amb la Generalitat. "No hi ha res concret, però és una opció que s'està estudiant", va dir Polo.

La regidora de Salut va defensar aquesta proposta. "Lògicament seria necessària una formació prèvia i en tot moment formaria part de l'engranatge del sistema de salut, però permetria augmentar el seu nombre i ajudar a aturar els efectes de la Covid-19". En aquest sentit, segons Mònica Polo, hi ha associacions que estan molt implicades en el teixit de la ciutat, que coneixen molt bé els barris i les seves persones i podrien ajudar a desenvolupar aquesta tasca.

Aquest anunci de Polo ha coincidit hores després amb la roda de premsa per analitzar la situació epidemiològica de Catalunya i en la que el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha anunciat noves estratègies per lluitar contra el virus.

Autopresa

Argimon ha garantit que el sistema de salut català seguirà donant més i treballant per, a partir d'ara, "mirar d'anar a rebuf d'un virus que ara pren velocitat". Per exemple, fent que els propis treballadors de residències, especialment d'entorns amb risc de rebrot elevat, es facin un frotis nasal per extreure's la seva pròpia mostra de forma supervisada, una estratègia anomenada d'autopresa sistemàtica que alliberarà capacitat de proves PCR per a altres usos. "Això ens farà arribar a més i més gent, i la setmana vinent tindrem més capacitat per accelerar el rendiment, exponencialment, de la tècnica del pooling", ha afegit. Aquests, però, no seran els únics instruments de detecció de la Covid-19, ja que abans que acabi la setmana es vol començar la distribució dels primers 500.000 tests ràpids d'antigen.