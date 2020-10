La Federació Catalana manté ara la jornada del cap de setmana

Futbol

15.10.2020 | 19:51

La Federació Catalana de Futbol manté la jornada de competicions en les categories territorials de futbol i futbol sala d'aquest cap de setmana. Inicialment totes estaven ajornades a causa de les mesures de control de la pandèmia de coronavirus, però aquest dijous a la tarda l'estament ha emès un comunicat en el qual informa que la jornada es disputarà "a l'espera de la publicació oficial de les mesures restrictives anunciades pel PROCICAT". La Federació recorda que el paquet de mesures del Govern encara no ha estat aprovat, pel que manté el programa de partits "exceptuant que en les pròximes hores es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les mesures restrictives anunciades. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ha validat, a hores d'ara, les mesures proposades pel Comitè Tècnic del PROCICAT", recorda la Federació Catalana.

En el comunicat de l'ens federatiu, es diu que "la Federació Catalana sempre s'ha posicionat en favor de continuar la competició, mai s'ha suspès per decisió pròpia, sinó que sempre ha seguit les indicacions del Govern de la Generalitat de Catalunya. La gran majoria de partits de futbol i futbol sala que es disputen cada cap de setmana a Catalunya no comporten grans desplaçaments, atès que el gruix important de la competició es desenvolupa en un entorn de proximitat, i que des de l'inici de la temporada (1 de juliol) s'han celebrat més 17.500 partits, entre amistosos i oficials, amb una incidència d'ajornaments per COVID-19 inferior al 5,5%". Per tant, la disputa de la jornada queda a l'espera de l'aprovació del paquet de mesures per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.