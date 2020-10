La Marató urgeix a donar sang perquè els hospitals en van justos

L.M. Andrés

08.10.2020 | 04:00

Amb la represa d'intervencions i tractaments ajornats durant la pandèmia, la necessitat de sang als hospitals catalans s'ha incrementat força. Ara, les reserves estan per sota dels mínims. En aquest context, de creixent urgència, arriba la 14a edició de la Marató de Donació de Sang a Terrassa, que presentarà diverses novetats condicionades per la Covid 19. En primer lloc, durarà el doble. Seran quatre dies del (13 al 16 d'octubre) i s'haurà d'acudir amb cita prèvia (donarsang.gencat.cat/mutuaterrassa), per evitar aglomeracions i salvaguardar les mesures sanitàries.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va presentar ahir la Marató, juntament amb l'hematòloga del Banc de Sang i Teixits, Nerea Castillo, i el vicepresident de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental, Josep Tapiolas. El repte és assolir un mínim de 250 donacions que servirien per tractar 750 pacients en hospitals de Catalunya. L'edició d'enguany ve condicionada per la pandèmia que va provocar "l'ajornament d'intervencions als hospitals, que ara s'estan recuperant; això ha tensat les reserves de sang i teixits", van explicar Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, que va animar als ciutadans a participar-hi, sobre tots a aquells que no han donat mai sang, ja que es tracta d'un acte "senzill que ja ha demostrat la seva utilitat i pot beneficiar qualsevol persona".

Els nivells

Nerea Castillo va explicar que l'estat de les reserves està per sota de l'òptim, per a 8 dies, quan l'ideal és tenir-ne per 10-12 dies. El nivell dels grups positius és normal, però cal destacar que els grups sanguinis amb RH negatiu (A-, O-, B- i AB-) estan en més risc, ja que estan per sota de quatre dies. "Per això, és altament necessari" incrementar les existències, sobretot en aquest últim grup. "A Terrassa, la pandèmia no ha afectat gaire les donacions. Però al conjunt de Catalunya, hi ha hagut una davallada a partir de l'agost i setembre". Els menors de 40 anys també poden donar moll d'os. La campanya, que es portarà a terme al Banc de Sang (situat a Mútua de Terrassa, amb horari interromput de 9 de matí a 8 de la tarda), ha incorporat instruments per intentar augmentar els donants. La campanya proposa als ciutadans el repte d'aconseguir que 10 persones del seu entorn donin sang durant els dies de la Marató. A més de donar sang, qualsevol persona pot utilitzar el "Multiplicador", una eina que permet crear un enllaç propi per a compartir amb amics i familiars i animar-los a reservar hora per donar sang.Per la seva banda, Josep Tapiolas va fer una crida especial a la gent jove que no és donant perquè aporti el seu gran de sorra per fer un relleu generacional. L'Ajuntament de Terrassa, la Mútua de Terrassa i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental col·laboren en l'organització de la Marató amb el suport de nombroses entitats, institucions, empreses, voluntaris i particulars.