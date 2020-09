"Els Pastorets" potser seran menys a l'escenari

S. P.

27.09.2020 | 08:59

L'equip del Social que organitza cada any les representacions de "Els Pastorets" es reunirà aviat amb els responsables del Teatre Principal per tal d'acordar les mesures de seguretat específiques per a la seva realització, que a hores d'ara no està amenaçada. "Primer es parlava d'un aforament limitat a una tercera part del total, però potser deixaran fins un cinquanta per cent. Tècnicament és molt fàcil, perquè quan compres tres entrades per internet ja et bloquejen tots els seients del voltant", comenta el director, Joan Salvador.

El problema més aviat el tindran a dalt de l'escenari. En "Els Pastorets" hi participen més de cinquanta actors, i hi ha escenes que n'apleguen quinze o vint. "D'entrada, començarem els assaigs amb tota normalitat, com sempre la setmana després del Pilar. Després, si una escena en què hi surten quinze, l'hem de canviar perquè siguin només cinc, ja farem assaigos al respecte, o si els actors que no tenen diàleg han de portar mascareta, doncs se l'hauran de posar. El Principal té diferents camerinos, alguns no els feiem servir, però aquest any els obrirem tots."

El Nadal de 1921, el Social va fer la primera representació de "Els Pastorets" de Josep Maria Folch i Torres. Aquest Nadal de la Covid serà, per tant, el que fa cent que fan l'obra. Segurament es presentarà el logotip del centenari, però la celebració s'ajorna fins al pròxim, quan veritablement "Els Pastorets" del Social esdevinguin centenaris.