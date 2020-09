Terrassa demana a Hacienda renegociar ajudes

22.09.2020 | 16:05

L'Ajuntament de Terrassa ha demanat al Ministerio de Hacienda renegociar l'us de superàvits i les ajudes pel Covid-19. Núria Marín, tinenta d'alcalde, ha participat avui en una reunió telemàtica amb 28 municipis més de tota Espanya per demanar al Gobierno l'obertura de diàleg amb entitats locals per a la negociació i la gestió dels romanents municipals. La petició arriba després que el Congreso de los Diputados no convalidés, el 10 de setembre, el decret que, segons els municipis crítics, deixava al marge de les ajudes els consistoris que no tenien romanents. Ara s'obre una nova etapa.