Un total de 127 famílies afectades

16.09.2020 | 04:00

El pla de la zona de Ca n'Anglada afectada per l'esponjament ha afectat 127 famílies que ocupaven 184 habitatges de nou blocs de pisos. El procés d'obres va començar fa set anys i s'ha fet en tres fases, la tercera i última és la que es farà ara. La primera (2013-2015) va comprendre l'enderrocament de tres blocs ubicats als carrers de Sant Damià i Sant Cosme amb un total de 72 habitatges i amb un cost de sis milions d'euros. La segona (2015-2017) va suposar l'enderroc de dos blocs situats al Passatge de la Prudència amb un total de habitatges, així com el local comercial de l'antic mercat. Ajuntament i Generalitat van renovar l'acord i van firmar un conveni per valor de 3 milions d'euros. La tercera i última (2017-2021/22) comporta l'enderroc de 4 blocs als passatges de la Concòrdia, Previsió i Constància, amb un total de 80 habitatges. Per aquesta intervenció es va signar un conveni l'any 2017 amb una inversió de 7,5 milions d'euros que es finançarà al 50 per cent entre les dues administracions.