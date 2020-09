CS demana augmentar els pisos públics de lloguer

09.09.2020 | 04:00

El grup municipal de ciutadans proposa al govern un paquet de mesures per "pal·liar la falta d'habitatge públic de lloguer a la ciutat", ampliant "el parc de pisos socials a través de diverses iniciatives, com que l'Ajuntament negociï amb els grans tenedors d'habitatges la cessió de part del seu parc de pisos", afirma David Aguinaga. El regidor demana que es crei un cens d'habitatges ocupats "per a diferenciar els que s'usen per necessitat d'aquells que es destinen a fins delictius". La petició es presentarà com a proposta de resolució al ple de setembre. L'objectiu, afegeig Aguinaga, és "acabar amb les ocupacions amb motius delictius, no amb les de caràcter social". Ciutadans denuncia que Terrassa registra "un important dèficit d'habitatge públic de lloguer (suposa l'1,7% del total)" i defensa que arribi al 15 per cent. En aquest sentit, Aguinaga creu fonamental "afrontar la falta de mitjans financers municipals amb la col·laboració amb el sector privat". El 2017, Terrassa comptava amb uns 1.400 pisos ocupats, segons dades del Pla Local d'Habitatge. "Aquesta xifra va en augment des de llavors perquè l'abundància de pisos buits anima a venir a gent d'altres municipis", segons el regidor.