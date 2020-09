Detingut després de colpejar un vehicle sanitari

Javier Llamas

03.09.2020 | 04:00

Primer li van instar que es posés la mascareta, però sembla que ell es va negar. Es va enutjar i va colpejar un vehicle sanitari. Estava begut i tampoc es va avenir a deposar la seva actitud quan van aparèixer uns policies municipals allà on es trobava, al carrer del Notari Badia, al Centre. I va acabar detingut per desobediència greu.

Passaven uns minuts de les set de la tarda del dimarts. La Policia Municipal va saber d'un altercat als voltants de la Rambla d'Ègara, prop del Centre Cultural. La informació parlava d'una baralla en la via pública. Un dels implicats portava una barra de ferro.

Diversos agents locals es van presentar al carrer del Notari Badia, al costat de la plaça de Ricard Camí i van veure a un individu que colpejava el mirall retrovisor d'un cotxe. El sospitós semblava en estat d'ebrietat.

la mascareta

Va resultar que la policia havia estat requerida també per personal de Creu Roja, perquè algú havia reclamat al mateix subjecte que es posés una mascareta, com estava obligat segons les directrius de mesures sanitàries per la pandèmia. I la seva reacció va ser colpejar un vehicle sanitari, segons testimonis.

Els guàrdies van fer indicacions a l'identificat perquè baixés la seva alteració, però ell no es va mostrar col·laborador, segons la policia. I va acabar detingut com a autor d'una suposada desobediència greu a agents de l'autoritat.

Una dotació el va traslladar a l'hospital universitari MútuaTerrassa en compliment dels seus drets constitucionals.