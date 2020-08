La pandèmia enfonsa l'exportació de mercaderies un 15,8% en el primer semestre

Redacció

21.08.2020 | 13:25

Les exportacions espanyoles de mercaderies van caure un 15,8% al primer semestre de l'any en comparació amb el mateix període de 2019, un enfonsament lligat a la pandèmia del coronavirus i la hibernació de l'economia, segons les dades de la balança comercial publicada aquest divendres pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

A més, en aquest mateix període, les exportacions de mercaderies es van reduir un 9,2% al juny respecte a aquest més de 2019, un descens que s'uneix als de març (14,5%), abril (39,3%, el major de la sèrie històrica) i maig (34,4%). En el conjunt del primer semestre, les exportacions espanyoles van sumar 124.101 milions d'euros (un 15,8% menys) i les importacions, 131.675 milions (un 18,8% menys), la qual cosa llança un dèficit comercial de 7.573 milions d'euros, un 48,5% inferior al de la primera meitat de 2019. El descens de les exportacions està relacionat principalment amb l'evolució negativa dels sectors de l'automòbil, els béns d'equip, els productes energètics i les manufactures de consum, mentre que l'alimentació, begudes i tabac va incrementar les seves vendes a l'exterior.

La caiguda de les exportacions espanyoles està per sobre de la mitjana de la zona euro (13,1%), però per sota de la de països com França (21,5%). Les exportacions a la Unió Europea, que suposen el 60,4% del total, van caure un 14,6% en la primera meitat de l'any mentre que les dirigides a tercers països van cedir un 17,5%, un enfonsament especialment significatiu en les vendes a Oceania (que baixen un 30,8%), Amèrica Llatina (26,9%) i Àfrica (23,7%).

La taxa de cobertura (percentatge de les importacions que poden pagar-se amb les exportacions) es va situar així en el 94,2%, més de tres punts per sobre de la del passat any (90,9%). La secretària d'Estat de Comerç, Xiana Méndez, ha relacionat aquesta evolució amb la pandèmia i ha destacat que la reducció del dèficit comercial demostra que "les empreses espanyoles estan en bones condicions per a aprofitar la recuperació del comerç internacional a mesura que vagi produint-se".

Per comunitats autònomes, les exportacions van descendir en totes les regions excepte Extremadura, on van créixer un 9,3%, amb caigudes significatives a Canàries (30,2%), Astúries (25,5%) i País Basc (22,9%). Pel que respecta a les dades de juny, les exportacions es van situar en 22.640 milions, un 9,2% menys, i les importacions, en 21.158, un 20,1% menys.

Aquestes dades permeten tancar juny amb superàvit comercial per segon mes consecutiu, en aquest cas de 1.481,7 milions d'euros -el juny de 2019 hi havia un dèficit de 1.532,7-, i una taxa de cobertura del 107%, 12,8 punts superior a la de 2019.

Al juny també van augmentar les vendes a l'exterior els sectors d'alimentació, begudes i tabac, manufactures de consum i béns de consum durador, mentre que van caure les de béns d'equip, productes energètics, semimanufactures no químiques i automòbil. En aquest més descens de les exportacions va ser més intens en les dirigides a tercers països (16,2%) que en les destinades a la Unió Europea (4,5%), amb un augment de vendes a França i Alemanya.