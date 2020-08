Els concerts del cicle de Castellbisbal mantenen el públic malgrat la Covid-19

S.P.

11.08.2020 | 14:46

Els Jardins de Can Margarit de Castellbisbal van esgotar totes les localitats (aquest any reduïdes a 120 per les mesures preventives de la Covid-19) del cicle de concerts de juliol, la "Capsa de Música". En aquesta edició no s'han pogut oferir sopars, i l'accés a les actuacions, que sempre era lliure, es va substituir per una entrada amb invitació gratuïta que s'havia de demanar prèviament. Tot i això, el públic ha respost amb les ganes de sempre d'escoltar música en directe en aquest espai, i els cinc concerts del cicle es van realitzar amb totes les invitacions reservades. Tenint present la reducció de l'aforament, l'Ajuntament va optar, per primera vegada, per retransmetre tots els concerts de "Capsa de Música" en directe a través del canal de YouTube del departament de Cultura. La iniciativa ha estat un èxit, ja que totes les retransmissions van registrar més d'un centenar de visualitzacions a temps real. A més, els concerts han quedat publicats en obert al canal i es poden tornar a visualitzar sempre que es vulgui. Els grups i artistes que han participat en aquesta edició, la número onze, de "Capsa de Música" han estat Filferro Trio, Mundo Chillón, A Contra Blues i Sommeliers, un quintet cent per cent femení, que el passat dia 31 va tancar el cicle amb un repertori a cavall entre el pop, el folk i les sonoritats contemporànies.