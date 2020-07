Incendi a l'interior d'una empresa de reciclatge al carrer de Vallespir

30.07.2020 | 17:54

Una empresa situada al carrer de Vallespir, a la cantonada amb l'avinguda del Vallès, al polígon industrial de Can Petit, va patir un incendi dimecres a la tarda. Alertats per un fum negre, una unitat de la Policia Municipal va acudir al lloc i va donar avís a la central de Bombers. Després d'una primera valoració i de parlar amb el personal de l'empresa, els agents van comprovar que es tractava d'una planta de reciclatge i que l'incendi ja havia estat controlat pels mateixos treballadors. L'incendi es va originar arran d'unes espurnes que van saltar de les restes de combustible d'un vehicle que estava a la premsa i el que cremava era precisament aquest combustible. Finalment, el foc va poder ser controlat del tot i no hi va haver danys.