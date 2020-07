Desocupació exprés a un bloc de l'avinguda Abat Marcet per salut pública

Josep Arnero

30.07.2020 | 10:42

L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat aquest matí, concretament a les set del matí, la desocupació d'un bloc d'habitatges situat al número 22 de l'avinguda Abat Marcet. Aquesta finca, amb quinze habitatges, feia més de sis anys que estava ocupada per diferents persones. L'Ajuntament finalment ha intervingut per garantir la salut pública. Ahir dimecres, representants municipals van transmetre als veïns d'aquest immoble que és propietat de Sabadell Real Estate Developmnet, la necessitat de deixar els pisos que ocupaven per por a un possible contagi. El risc extrem motivat per la Covid-19 ha accelerat aquesta decisió.

De forma coordinada, liderats per l'Àrea d'Urbanisme, a les set del matí s'ha iniciat el desallotjament. Un fort desplegament de Policia Municipal, acompanyats de Mossos d'Esquadra, han accedit a l'immoble i veí per veí els hi han demanat que marxessin. Els ocupants, amb els que també han parlat representants de Serveis Socials, han anat recollint les seves pertinences, mentre uns operaris contractats per la propietat començava a tapiar les portes.

L'operació ha començat a la cinquena planta i ha continuat fins a la primera. En aquesta s'ha produït el moment més tens perquè a hores d'ara hi ha un veí que no vol deixar el pis que ha ocupat fa cinc dies i en el que té dos gossos de races perilloses. L'operació segueix oberta.

Cal recordar que veïns propers a aquest bloc de pisos ja havien denunciat en moltes ocasions problemes d'olors, brutícia i conflictes veïnals. L'Ajuntament de Terrassa ha realitzat un informe en el qual s'aconsellava la intervenció immediata. Tot el sistema sanitari està trencat. Molts dels veïns, a tots ells Serveis Socials feia un seguiment, han anat a l'Andana, el refugi que gestiona Creu Roja.

