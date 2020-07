Salut reclassifica la pandèmia

La crisi del coronavirus

Emili González

29.07.2020 | 04:00

Els contagis a la Regió Metropolitana Nord, a la qual pertany Terrassa, van a la baixa. En concret, la taxa de contagis acumulats a catorze dies a la zona és inferior als 50 casos per cada 100 mil habitants, una xifra que el Departament de Salut considera "positiva". Així ho va indicar la consellera de Salut, Alba Vergés, en la presentació del pla de control de la Covid-19 a Catalunya, un marc d'actuació "que ha de servir per establir l'estratègia de control de la transmissió del virus a llarg termini, a dos anys vista, donada la situació de pandèmia global", segons va indicar Vergés.

El document inclou una reclassificació dels nivells de control epidemiològics, que en són cinc de diferents. Del nivell 1, aquell corresponent a un volum molt baix de casos, bàsicament importats d'altres països, al nivell 5, en el qual la transmissió comunitària del virus no està controlada i existeix un risc de col·lapse del sistema sanitari, i cal prendre mesures com el confinament total de la població. "A aquest nivell és al que vam arribar el març i l'abril", va afirmar Vergés.

Nivell 2

Des de Salut van assenyalar que en el cas de la Regió Metropolitana Nord (i de fet, de tota l'àrea metropolitana), el nivell actual de la pandèmia és el 2, en el qual "existeixen brots controlats, casos esporàdics i limitats en un lloc determinat".

De fet, un indicatiu clau a l'hora d'avaluar com evoluciona la pandèmia és l'anomenat nombre bàsic de reproducció, és a dir, a quantes persones de promig contagia una altra persona (simptomàtica o sense símptomes) que hagi contret la Covid-19.

En el cas de la Regió Metropolitana Nord, "aquest nombre bàsic de reproducció s'havia començat a disparar des de fa un parell de setmanes, però en fa una que té una tendència a la baixa", segons va apuntar Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública. En l'actualitat, a la zona, segons va assenyalar, cada persona contagiada per coronavirus traspassa la Covid-19 a 1,3-1,4 persones més, a prop de la xifra inferior a 1 que els experts consideren com a necessària per garantir un control de la pandèmia.

616 MIL, D'ALT RISC

Durant la presentació del pla de control de la Covid-19 (que determina el marc genèric d'actuació del Departament en funció de l'evolució dels contagis), Vergés va donar algunes xifres concretes. "A Catalunya hi ha 616 mil persones identificades com de molt alt risc davant del coronavirus; no només a les residències, sinó també gent gran que viu sola, o amb familiars que també estan en una situació de vulnerabilitat", va afirmar.

El conjunt de persones amb un risc alt davant del coronavirus se situen en 1.184.000. La consellera de Salut també va assegurar que l'última setmana s'ha incrementat el nombre de proves PCR realitzades, i que des de l'11 de maig se n'han fet més de 500 mil a Catalunya.

Reforç professional

Segons les xifres difoses ahir pel Departament, un total de 568 gestors Covid ja estan treballant en l'atenció primària i només ahir van detectar 1.600 contactes de positius. A més, 928 professionals més rastregen també contactes, segons dades de la conselleria, que també preveu contractar 400 auxiliars per donar suport als grups Covid als ambulatoris.

A banda, de cara a la propera tardor, quan previsiblement poden convergir els virus de la grip i de la Covid-19, s'ha acordat l'ampliació del pla Pidirac, amb el qual s'afronta cada any la grip estacional, i s'ha comprat material de protecció per als professionals sanitaris per a uns quatre mesos.

A banda, als hospitals s'han previst fins a 2.023 llits i 2.384 respiradors, si així ho requerís la situació epidemiològica.

La presentació del pla de control de la Covid-19 a Catalunya també va servir perquè Salut indiqués quina és la situació a Lleida i a la comarca del Segrià, la zona de Catalunya que més s'ha vist afectada per nou brots de coronavirus des del desconfinament.

En aquest sentit, des del Departament van apuntar que la situació a Lleida i la seva comarca ha millorat des del punt de vista epidemiològic. Tot i així, el secretari de Salut Publica, Josep Maria Argimon, va considerar que la situació "encara no és bona donat que seguim en unes taxes de contagis de coronavirus molt elevades, que han arribat a ser de 600 casos per cada 100 mil habitants".

Malgrat que les dades epidemiològiques del Segrià evolucionen d'una manera favorable, encara hi ha 21 pacients a les unitats de cures intensives dels Hospitals Arnau de Vilanova (onze), Santa Maria (cinc) i centres privats (cinc).

Barcelona, nivell 3

A Barcelona, el nombre reproductiu bàsic es troba estabilitzat en un valor d'1, mentre que la ciutat està en un nivell 3 sobre 5 del nou pla traçat per la Generalitat, amb brots complexos i transmissió comunitària sense un impacte rellevant en els hospitals.

Ahir, Catalunya va registrar 1.055 contagis i 22 morts més per coronavirus en les últimes 24 hores, segons les dades difoses per Salut. Així mateix, el Ministerio de Sanidad va notificar 905 contagis i dos morts més que en l'últim balanç.

