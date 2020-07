Inseguretat a l'Antic Poble de Sant Pere

Emili González

29.07.2020 | 04:00

"Hi ha qui s'ha trobat els lladres a dins de casa a plena llum del dia; fins i tot han intentat entrar al Casal de Sant Pere; en van arrencar part de la reixa, però els veïns van sentir soroll i van aconseguir fer-los fora", explica en Jaume Rosset, president de l'AAVV de l'Antic Poble de Sant Pere. La intranquil·litat ha augmentat les darreres setmanes entre els residents en aquesta històrica zona de la ciutat, bressol del tresor patrimonial de la Seu d'Ègara, a causa d'una successió de robatoris que s'ha produït tant en domicilis particulars (la immensa majoria en cases, donada la tipologia d'habitatge del sector), com al carrer mateix.

"Els últims dos mesos tenim detectats vuit robatoris, o intents de robatori, en cases del barri; alguns d'ells fins i tot s'han produït al migdia; en el mateix període també han augmentat les tibades de bosses a persones que van pel carrer; en aquest últim cas, sobretot a la zona més pròxima a les esglésies i al pont de Sant Pere", comenta Rosset. "Dissabte passat mateix, van tirar una senyora per terra i la van arrossegar per la bossa". Des de l'associació també comenten que "els veïns que han pogut veure els lladres detecten que es tracta de persones joves, no sabem si nanos o potser nois de poc més de 30 anys, donat que són àgils, ja que surten corrents després dels furts, o salten d'una casa a una altra del barri a través dels patis".

vallparadís

Des de l'AAVV de l'Antic Poble de Sant Pere ressalten que aquesta sempre ha estat una zona tranquil·la en tots els sentits, si bé la proximitat amb el Parc de Vallparadís ha generat l'existència d'alguns punts conflictius molt a tocar de les cases del barri.

"Aquest problema, de vandalisme i sorolls, s'ha incrementat amb la situació actual de pandèmia; com que ara hi ha menys oferta d'oci nocturn, certs punts del Parc de Vallparadís pròxims al barri estan encara més freqüentats per joves durant els vespres i les nits, tot i que no sabem si això té una relació directa, o no, amb els robatoris", explica Rosset.

En qualsevol cas, l'augment de la inseguretat a l'Antic Poble de Sant Pere ha propiciat, segons assenyalen des de l'entitat, un augment de la vigilància policial a la zona. Avui precisament, a les set de la tarda, hi ha prevista una sessió informativa sobre la seguretat al barri. La cita servirà perquè la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra informin els veïns sobre els robatoris que hi ha hagut últimament a l'Antic Poble, i també perquè els expliquin quines mesures s'han pres des dels cossos policials per tal de fer front al problema.

La sessió informativa, que se celebrarà d'una forma telemàtica a causa del moment pel qual passa la pandèmia, també servirà perquè la policia doni certes recomanacions als residents. L'objectiu és que aquests minimitzin el risc de ser víctimes d'un robatori, davant la creixent delictivitat que hi ha hagut a la zona.