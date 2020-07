L'activitat del Parlament serà tota telemàtica

28.07.2020 | 04:00

El Parlament farà tota la seva activitat prevista per a aquesta setmana per via telemàtica, després que la diputada de Junts per Catalunya Elena Fort hagi donat positiu per coronavirus. La diputada afectada va explicar a través de Twitter dissabte passat que havia donat positiu en la prova de la Covid-19, a la qual s'havia sotmès per precaució després de conèixer que un familiar seu havia resultat infectat pel virus. La parlamentària està confinada "des de fa dies" i es troba bé de salut, sense símptomes, segons va explicar ella mateixa a través de la xarxa social. Aquesta és l'última setmana de l'actual període de sessions al Parlament, abans que passi a activar-se la diputació permanent de la cambra durant l'aturada estiuenca. Si bé ja no hi ha més plens, sí que estan previstes reunions de la Mesa i d'algunes comissions, que passaran a celebrar-se telemàticament, segons han confirmat a Efe fonts de Parlament.