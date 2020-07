Óscar Aguilar lamenta el tracte rebut per part del CN Terrassa

Waterpolo. Divisió d'Honor masculina

Jordi Guillem

24.07.2020 | 15:35

El waterpolista Óscar Aguilar va encaixar amb sorpresa la notícia que no continuaria la propera temporada a la plantilla del CN Terrassa. En aquest sentit, al jugador terrassenc no li han agradat gens les formes del club. "Em van notificar per WathsApp que no comptaven amb mi de cara a la temporada vinent. No crec que m'ho mereixi. Aquesta junta va dir que es cuidaria la gent de la casa. I jo no m'he sentit gens ben tractat. Formo part del club des dels 3 anys i amb 17 ja era al primer equip de waterpolo. He tingut ofertes per sortir, però mai no m'he mogut d'aquí. I he acceptat diferents retallades salarials", assenyala el jugador, visiblement molest.

Óscar Aguilar afegeix: "Fa deu dies, el president ens va comunicar que hauríem de rebaixar-nos el sou. I ho vam acceptar. Jo era l'únic jugador que encara no havia signat la renovació. La plantilla havia de ser de 13 homes i van decidir prescindir de mí", explica el waterpolista. "S'haurien d'haver fet les coses d'una altra manera. Si m'ho haguessin dit fa dos mesos, no hauria passat res. Ho hauria assumit, però a aquestes alçades no em sembla procedent ni correcte", assenyala. Dimecres, Aguilar va saber que no seguiria. "Vam intentar pactar que continués fins al desembre. Jo em volia retirar jugant amb el meu club de tota la vida, el CN Terrassa. Però no m'han deixat i em sap molt greu", diu. "Una de les excuses que m'han posat és que volen rejovenir la plantilla. Jo tinc 33 anys i s'han signat jugadors no precisament joves. Jo mai he demanat diners per jugar. M'han millorat el contracte, és veritat. Però jo mai no he anat a demanar-ho", assenyala.

Tot i que la seva intenció era tancar la carrera amb el Natació, el qui va ser capità de l'equip durant les quatre temporades anteriors (aquesta ho era Bernat Sanahuja) i un dels homes més carismàtics i estimats de la plantilla valora la possibilitat de continuar jugant, bé a la lliga espanyola o bé a l'estranger.