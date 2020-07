Oriol Mitjà: "No s'han preparat per fer seguiment de contactes"

La crisi del coronavirus

17.07.2020 | 11:20

L'especialista en malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol Oriol Mitjà, que va ser assessor de la Generalitat per a la desescalada, ha denunciat que "les administracions no s'han preparat prou per fer el seguiment dels contactes".

En una entrevista a RAC-1, l'infectòleg ha admès que també el relaxament de la ciutadania ha influït en els rebrots.

"En els últims tres mesos, ja coneixent l'epidèmia, les administracions no s'han preparat prou per fer el seguiment dels contactes", ha criticat el metge.

Segons Mitjà, "que pugés el nombre de casos ja era previsible amb el desconfinament. Però si tenim un pla ben definit de què fer i amb quins recursos, podem informar la ciutadania de com ho podem gestionar. Sense el pla, ens trobem en situació de descontrol".

Tot i això, l'infectòleg ha reconegut: "estem millor que al març. Llavors només detectàvem una petita proporció de casos. Hi havia moltes persones lleus que no detectàvem. Però estem pitjor que al juny, perquè l'adherència de la ciutadania a les mesures ha anat disminuint".

"L'epidèmia no es retirarà. No hi ha prou immunitat ni de moment hi ha factors externs que l'afectin. Estem comprovant que la temperatura no ha parat el virus", ha afegit.

Segons Mitjà, "hi ha una part de la feina que han de fer les administracions. Hi ha dues estratègies per evitar els contactes: es poden fer microconfinaments d'edificis, de barris o de petites àrees per aturar que es dissemini, o reforçar la recerca i aïllament de contactes. Aïllant un contacte i tota la seva família, la transmissió es redueix un 40% i si es fa amb tots els seus contactes, baixa un 85% ".

"Espero que de cara a la tardor, l'administració reaccionarà i posarà els recursos que es necessiten. La clau és entendre que hi ha una problemàtica greu i que el coronavirus no el pararem sense fer res", ha conclòs Oriol Mitjà, que ha criticat que el govern català no fes cas al pla de desescalada i retorn a la normalitat que ell li va proporcionar per escrit, en el qual incloïa, entre d'altres coses, fer seguiments mitjançant mòbils i crear un passaport d'immunitat.