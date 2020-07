La FAVT trasllada al Govern local les prioritats socials post-Covid

Redacció

08.07.2020 | 04:00

Una delegació de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT), encapçalada per la seva presidenta, Dolors Lledó es va reunir amb membres de l'equip municipal per presentar les seves propostes per reactivar la ciutat després de la crisi sanitària de la Covid. A la reunió van participar l'alcalde, Jordi Ballart; el tinent d'alcalde de Drets Socials, Noel Duque; i la tinenta d'alcalde de Serveis Generals, Núria Marín.

"Encara que els temes a tractar són innombrables, plantegem com els més importants afrontar el deteriorament i transformació del teixit comercial en general i el petit comerç en particular i atacar l'augment de la desigualtat i el creixement significatiu de famílies vulnerables", expliquen al document presentat per la FAVT. A conseqüència del temps de crisi per la Covid-19 les associacions veïnals temen "el possible augment de la inseguretat i el deteriorament de la ciutat. Ens preocupa l'actual estat de neteja i manteniment general d'aquesta", afegeixen.

Respecte al transport urbà consideren que és un servei "deficient" i que "no permet el seu ús intensiu" que contribuiria a disminuir la presència de vehicles als carrers i al mateix temps reduiria la contaminació mediambiental. "També ens preocupa com la privatització del transport públic sigui un negoci deficitari i no un servei bàsic". En aquest sentit, demanen "canviar totes les línies d'autobusos i reforçar els barris perifèrics com Xúquer, amb una greu deficiència".

Per fer front a algunes de les necessitats urgents de la ciutat des de la Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa proposen un seguit de canvis en diferents àmbits.

n descongestionar els cap,s

En l'àmbit sanitari proposen dissenyar aplicacions per testar la nostra salut. "Es poden crear equips domèstics bàsics o App's eficients per agilitzar l'assistència mèdica a distància i descongestionar físicament els Centres d'Atenció Primària (CAP.s)", indiquen. També destaquen la necessitat de "crear protocols sanitaris que siguin capaços de cuidar-nos en estat de normalitat i en estat d'emergència".

n residències i dependència

Les residències geriàtriques. segons la FAVT, han de ser un lloc d'acolliment i no de recollida d'ancians. "Infraestructures com aquestes, estan funcionant molt per sota de les seves possibilitats, poden convertir-se en edificis multiasistencials per a les persones dependents", afegeixen. Per això demanen "una reforma total de la residència pública Mossèn Homs i la construcció de la residència de Sant Pere Nord i Ca n'Anglada.

n La desigualtat de les famílies

La FAVT també pensa que "s'ha d'evitar l'augment escandalós de famílies i persones que estan en condicions de precarietat". Per això proposen crear "un pla que les reculli i els doni altra oportunitat per a ser un ciutadà més". "Cal un compromís d'arribar a un acord amb el Pacte d'empadronament i els desnonaments anant tots a una" reclamen.

n la gestió dels residus

A la Terrassa post-Covid també s'ha d'abordar el tema dels residus i "cal crear un nou pla que posi a Terrassa en el mapa, com a model de recollida i gestió de residus", destaquen. "És necessària la creació de l'observatori de residus i millorar la recollida i gestió de residus", apunten, així com "tenir coneixement dels resultats de l'auditoria de l'empresa pública Eco Equip".

n promoure l'e-commerce local

El petit comerç és un dels més afectats amb aquesta pandèmia. Per aquest motiu des de la FAVT han pensat que "l'Ajuntament pot ajudar a promoure el e-commerce local, on els comerços petits puguin donar-li una segona oportunitat als seus negocis i on es pugui competir contra els gegants del sector que monopolitzen i desnaturalitzen el mercat", expliquen.

n més energies renovables

En el terreny energètic demanen facilitar les instal·lacions fotovoltaiques en els habitatges. "S'ha d'investigar i treballar per a conèixer quines possibilitats hi ha a Terrassa en tot el que tingui a veure amb renovables. I aquí ha de néixer la nova empresa municipal que comercialitza l'electricitat a la ciutat", desitgen.