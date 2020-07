Una piscina desmuntable provoca l'esfondrament d'un sostre

04.07.2020 | 11:49

Aquest dissabte va cedir un sostre a una finca del carrer Salvà com a conseqüència de l'excés de pes provocat per una piscina desmuntable. La piscina estava a una terrassa, el sostre ha col·lapsat i ha caigut al bar Trebol. S'han desplaçat al llocs dels fets equips d'emergència, policia i bombers, que han confirmat que no s'han produït ferits.

Precisament avui publiquem un reportatge sobre la febre que s'ha produït aquest any entorn les piscines desmuntables, que ha provocat que s'hagin exhaurit a comerços físics i també per internet. És per això que els experts han alertat aquets dies sobre el perill que comporta la utilització d'aquestes piscines a balcons i terrasses. El pes que implica omplir una piscina és molt elevat i es poden produir, com ha passat al carrer Salvà, el col·lapse de l'estructura, perquè es concentra molta pressió en una superfície molt reduïda. Na piscina de 3 X 2 metres ocupa una superfície de 6 metres quadrats. Si omplim la piscina amb 50 centímetres d'aigua, estem carregant l'estructura de l'edifici amb 3.000 quilos. Parlem de 500 quilos per metre quadrat, als quals haurem de sumar el pes de les persones que ocupin la piscina de suma.