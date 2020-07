La Generalitat tanca la residència d'Ullastrell, investigada per greus irregularitats

Ullastrell

03.07.2020 | 13:47

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha comunicat el tancament de la Residència d'Ullastrell gestionada per l'empresa Apaser Residencial. Es tracta d'una mesura cautelar fins a la resolució definitiva de l'expedient sancionador obert per les greus irregularitats detectades en el funcionament i organització del centre durant l'emergència sanitària de la covid-19. El Departament ha pres aquesta decisió davant la constatació que la residència no compleixen els requisits establerts per garantir els drets de les persones residents en el marc de la crisi sanitària de la covid-19.

La Residència d'Ullastrell és un centre privat amb 34 places, 19 de les quals són publiques. El 16 d'abril la Generalitat ja va intervenir la residència i va substituir temporalment Apaser Residencial per una altra entitat gestora, la Fundació Vallparadís, amb l'objectiu de reconduir la situació en què es trobava el centre per l'afectació de la covid-19. Actualment la residència ja està qualificada com a "verda", dins de la classificació vinculada als contagis i l'afectació.