La oposición porta la denuncia extraviada a la comissió de transparència

30.06.2020 | 13:24

L'oposició forçarà el debat sobre la desaparició de la denúncia a dos ciutadans de Can Roca per saltar-se el confinament portant el tema a la comissió de transparència. PSC, Ciutadans i Junts per Terrassa han sortit indignats aquest matí del primer ple presencial després que el regidor de Seguretat, Xavier Fernández Rivero, no hagi respost les seves preguntes sobre el tema. Els partits aprofiten la presidència de la comissió, en mans del regidor socialista Javier García, per forçar al govern a donar explicacions. També per demanar la compareixença dels implicats en l'escàndol, inclòs el sindicat policial i el sotsinspector que va intervenir en la tramitació. Fa unes setmanes, el govern ho va impedir en la comissió de Territori on es va tractar el tema.

Després de l'actitud de Rivero, que ha dit no ser competent en el tema, els gestos de l'executiu de Jordi Ballart per recuperar la cordialitat política han saltat pels aires. "No s'ha restituït la confiança institucional com diuen", ha comentat Javier González, portaveu de Ciutadans, que ha apuntat la possibilitat que els grups acabin portant el tema a la justícia si no hi ha una resposta clara del govern.

El socialista Marc Armengol ha qualificat els fets de "venjança". Els denunciats de Can Roca van acusar dos mesos després en una carta al mateix Armengol i al socialista Alfredo Vega d'haver dit que l'alcalde era un "maricón". Miquel Sàmper, portaveu de Junts per Terrassa, critica l'executiu per donar credibilitat a les paraules del veí i "no respectar la presumpció de veracitat dels regidors".