Miki Núñez, pregoner de la Festa Major Confinada

29.06.2020 | 12:19

El cantant terrassenc Miki Núñez serà el pregoner de la Festa Major Confinada de Terrassa. Així ho han anunciat avui en roda de premsa per presentar la programació de la Festa Major l'alcalde, Jordi Ballart, i la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, El pregó serà retransmès en directe per Canal Terrassa. L'acte també ha comptat amb la participació del vicepresident de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa, Artur Moncal; de la il·lustradora dels cartells de l'Exposició del Recinte Ferial, Anna Clariana; i d'un representant del Centre Excursionista de Terrassa com a entitat organitzadora de la cursa Egara Week Race.