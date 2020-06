L'Oficina de Turisme ja atén consultes a la Masia Freixa

El material informatiu i els objectes de la botiga no són de lliure accés per als visitants i els ha de lliurar el personal de l'oficina.

nebridi aróztegui

Teresa Romero

26.06.2020 | 04:00

Entusiastes del modernisme que volen conèixer els secrets de la Masia Freixa per dins; interessats en visitar el patrimoni industrial o compradors de productes de la botiga de turisme són les algunes de les primeres gestions presencials que ahir va atendre l'Oficina de Turisme.

El primer dia de reobertura del centre, situat a la Masia Freixa, ja va registrar moviment. El Sergi i la Sílvia, dos dels empleats municipals que han deixat el teletreball per atendre el servei presencial a visitants, turistes i ciutadania en general van rebre amb mascaretes i en un entorn molt protegit les primeres consultes. "Avui treballem quatre a l'oficina i la resta segueix l'activitat a casa. Farem l'horari habitual de sempre. A les 10 del matí ja ha començat a venir gent", expliquen els dos empleats municipals els quals a primera hora ja van rebre a alguna veïna que va entrar a saludar-los i a veure la masia per dins. El servei obre dilluns de 9 a 14 h, de dimarts a divendres de 9 a 14 h i de 17 a 19 h i els dies festius i caps de setmana de 10 a 14 h.

Després de tres mesos tancada, la Masia Freixa, icona de la ciutat, ha reobert les seves portes per tornar a ser punt d'informació turística permanent durant tot l'estiu. A més, ben aviat, després de la Festa Major confinada, recuperarà les visites guiades "que hauran de ser sempre amb cita prèvia i en grups reduïts", tal com avança el regidor de Turisme, Pep Forn. "Farem una inversió en més audioguies per mantenir les distàncies de seguretat en el grup i de cara al futur incorporarem una App per fer visites guiades amb el mòbil", afegeix.

mesures de seguretat

Els espais s'han adaptat amb mesures de protecció per garantir la seguretat del personal i dels usuaris de l'oficina. Hi ha pantalles protectores, gel hidroalcohòlic de mans a l'entrada de l'edifici i franges a terra per mantenir la distància de seguretat dels visitants. Per accedir-hi no cal demanar cita prèvia però és obligatori l'ús de mascareta.

Les habituals guies turístiques i fulletons han estat retirats de l'accés al públic. "El material divulgatiu s'ha de descarregar del web de turisme (www.visitaterrassa.cat) o consultar mitjançant codis QR per després demanar-ho al taulell", detalla la Sílvia.

"Aquest estiu apostarem pel turisme de proximitat i al juliol impulsarem una campanya per Redescobrir Terrassa, que estarà molt adreçada al públic local que té intenció de no marxar de la ciutat aquestes vacances", avança el regidor de Turisme.

Oferir visites per al públic egarenc és un dels objectius que marca el Pla de Màrqueting Turístic que l'Ajuntament ha començat a treballar amb recursos de la Diputació. Un pla per reactivar la marca de Terrassa, que es va aturar amb la crisi de la pandèmia i que estarà acabat a l'octubre. "El pla ens marca que hem de prioritzar el turisme de qualitat, familiar i de proximitat que està interessat en el nostre patrimoni industrial". Les Esglésies de Sant Pere, la Masia Freixa, el Museu de la Ciència i la Tècnica, el parc de Vallparadís i el Parc Natural de Sant Llorenç són els cinc pols d'atracció de Terrassa. La ruta turística de cinema, la de la memòria històrica o la de Terrassa des de les alçades són noves apostes.

Terrassa Turisme ha mantingut l'activitat a les xarxes socials amb concursos de fotografia i campanyes (la Fira Modernista, Terrassa des de la finestra) amb molt ressò.

Des del gener fins al 13 de març l'oficina ha atès 1.318 consultes, de les quals 1.221 eren del territori espanyol i d'aquestes el 93,94% de Catalunya. "De l'estranger el nostre públic potencial viu al sud de França", comenta el regidor de Turisme .