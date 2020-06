L' Associació Veïnal Can Roca suspèn la revetlla

23.06.2020 | 12:30

L' Associació Veïnal Can Roca ha anul·lat les activitats musicals que es preveien per aquesta revetlla de Sant Joan així com també els sopars de germanor que any rere any es feien al Parc de les Nacions Unides. L'entitat ha pres la decisió per la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit,

l'entitat resta a disposició del veïnat per poder-los atendre i mediar sobre les inquietuds que puguin tenir amb la malaltia i les seves problemàtiques. L'associació demana disculpes per les anul·lacions de les nostres activitats que teníem previstes i assenyala en un comunicat que espera que el proper any 2021 les propostes siguin exitoses i ben participatives.