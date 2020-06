El conductor d'un vehicle fuig després d'atropellar un vianant a Torre-sana

20.06.2020 | 04:00

Un vianant va ser atropellat el dijous a Torre-sana i el conductor del vehicle va fugir. Els fets van passar a les 7.20 de la tarda al carrer de la Rioja. El 112 va informar la Policia Municipal de l'atropellament i dues unitats policials van acudir al lloc. La víctima els va explicar que el vehicle que l'havia atropellat es trobava estacionat al carrer de Baracaldo. Els agents van comprovar que el vehicle assenyalat per la persona atropellada presentava danys a la part davantera, com un bony i marques de mans. La Policia Municipal va donar avís a Egarvia per retirar el vehicle i poder indagar més sobre l'accident. La persona atropellada va ser traslladada per una ambulància a l'Hospital de Terrassa. Els guàrdies van realitzar una denúncia administrativa al responsable del vehicle per fugir del lloc de l'accident sense facilitar les dades i per no prestar auxili a la víctima