CCOO proposa mesures socials "per rescatar les persones"

La crisi del coronavirus

Teresa Romero

05.06.2020 | 13:37

La crisi sanitària provocada per la Covid-19 està colpejant tots els àmbits però, de manera especial, està deixant moltes persones en precari. "En aquesta situació d'emergència hem de posar al centre les persones que no s'esperaven estar a les cues dels bancs dels aliments, que han canviat un salari per la bossa d'aliments. Per això, a més d'exonerar les empreses de càrregues fiscals també hem d'atendre les necessitats dels treballadors afectats per la crisi". Aquesta és la prioritat de CCOO, que han defensat avui Enrique Rodríguez, secretari general de CC.OO. al Vallès Occidental-Catalunya Central i Maribel Ayné, secretària de Polítiques d'Igualtat, Cultura i Comunicació del Vallès Occidental. En aquestes circumstàncies, el sindicat ha elaborat un seguit de mesures socials que han estat presentades a la seu del sindicat a Terrassa.

CCOO ha dissenyat un ampli document de propostes per a la reconstrucció social i econòmica de Terrassa, incidint en la cooperació de tots els agents socials i econòmics, les entitats socials i veïnals, la comunitat educativa i altres agents socials. Un llistat de propostes que faran arribar a l'Ajuntament de Terrassa per la seva posada en marxa.

El secretari general Enrique Rodríguez ha criticat que en la creació de les bases del Pacte de Ciutat no hagi tingut paper el sindicat. "Podem participar més que adherir-nos a acords ja pactats i no estar al final de la llista. A Sabadell hem tingut millor sintonia amb l'alcaldesa, hem pogut aportar les nostres propostes i tenir més participació", ha manifestat.