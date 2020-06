La pluja frustra l'acció del Dia Mundial de la Bicicleta

S.P.

03.06.2020 | 20:40

La pluja d'aquest vespre ha obligat al BiciTerrassa Club (BiTer) a ajornar l'"acció demostrativa" que, amb motiu del Dia Mundial de la Bicicleta, havia organitzat a l'avinguda de Jacquard. L'entitat tenia previst que un grup de socis hi circulessin amunt i avall durant una estona, com a reconeixement i difusió del "molt bon exemple" que és l'avinguda després de la reforma recent. El nou traçat "reconeix, i aquí està molt ben marcat, el dret dels ciclistes a ocupar tots els carrils, i fer servir aquells que més els convingui", ha afirmat Haritz Ferrando, portaveu del Biter. Amb aquesta acció ho volien donar a conèixer als conductors de cotxes i motos, que encara no respecten prou els ciclistes, i també a aquests, i els conductors de patinets, alguns dels quals encara fan servir equivocadament les voreres.