El Terrassa FC torna a la feina amb l'ascens al cap

Josep Cadalso

02.06.2020 | 15:52

Ahir va tornar a obrir les portes el Camp Olímpic. L'estadi egarenc va acollir el primer entrenament de la plantilla del Terrassa FC després de 80 dies sense treballar al camp com a conseqüència de l'aturada de l'activitat esportiva a causa de la pandèmia de la Covid-19. El conjunt egarenc va iniciar els entrenaments per a preparar la disputa del "play off" d'ascens a Segona Divisió "B", que tindrà lloc a la segona quinzena del mes de juliol. El Terrassa jugarà la primera eliminatòria el 18 o 19 contra l'Europa, mentre que l'Hospitalet i Sant Andreu protagonitzaran l'altra semifinal.

El llarg període de confinament futbolístic va convertir la jornada d'ahir en molt especial pels membres del conjunt egarenc, desitjosos de recuperar l'activitat i amb motivació màxima per tenir l'ascens a només dos partits.

El club va executar tot el protocol d'higiene i seguretat elaborat per aquest inici de l'activitat. Els jugadors es van distribuir en quatre grups de sis components, que van realitzar l'entrenament en un circuit individual dissenyat pel cos tècnic. Al matí van treballar dos grups i a la tarda dos més. Fins a l'entrada a la fase 2 de desescalada no es podran fer entrenaments de grup.

Recuperar sensacions

"Era important tornar-se a posar les botes i que es tornessin a sentir futbolistes a més de recuperar el to muscular", va dir l'entrenador, Xevi Molist. "Aquesta primera setmana faran circuits molt bàsics. Però era important començar a tocar pilota i treballar en el camp. La feina feta fins ara ha estat molt bona, però estar al terreny de joc és una altra història." Els jugadors i els membres del cos tècnic passaran el dimecres els primers tests serològics. Abans del primer partit del "play off" està previst un segon control.

La plantilla del Terrassa FC ha celebrat quinze sessions d'entrenaments grupals en aquest període de descans, cadascú des de casa i per videotrucada, i més de 30 reunions tàctiques, totes telemàtiques.

Però ahir es va traspassar la frontera de la realitat virtual per treballar en la nova normalitat. Els jugadors arribaven a l'estadi i després de deixar el cotxe a l'aparcament es dirigien directament al terreny de joc. Passaven un primer control de temperatura, pes i altres paràmetres abans de dirigir-se al camp per començar una feina de component físic però amb la pilota sempre present. Els jugadors ja arribaven amb la roba d'entrenar des de casa i marxaven també sense passar pels vestidors.

Molist considera que l'estat físic dels equips serà determinant. "Els quatre equips tenim un potencial igualat. Però ara fa molt temps que no entrenem i la qüestió física serà clau, així com les lesions que es puguin produir." El tècnic diu que li és indiferent jugar ara contra l'Europa després de la sanció al Sant Andreu. I malgrat que un empat serveix al Terrassa per passar la primera ronda, comenta que és un fet que no cal avaluar. "No hem de pensar en això, perquè si surts a empatar el més normal és que el perdis."

Il·lusió compartida

Entre els jugadors, la tornada a la feina va ser acollida amb entusiasme. "Tenia unes ganes tremendes de tornar" va confessar el migcampista Fernando Galeano. "Baixes per la rampa, veus els companys i et tornes boig. Cap de nosaltres ha estat tant temps sense tocar una pilota. I es fa dur. Córrer sol és avorrit, estava ansiós per tornar."

Galeano sap que el premi gros de la temporada està a dos partits en aquest "play off" exprés. "Jugar el "play off" és un premi molt maco. I tots ens hem cuidat molt per arribar bé." En la seva opinió, l'estat físic dels equips marcarà la promoció. "Serà un aspecte clau. Les lesions determinaran el "play off". Arribaran abans dels partits i en els partits. El nostre equip s'ha cuidat molt i penso que arribem en un moment òptim. Tenim un equip molt capacitat i si arribem bé físicament, pugem".w