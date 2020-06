Ja roda la pilota al Camp Olímpic

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

01.06.2020 | 11:42

La plantilla del Terrassa FC ha iniciat aquest dilluns els entrenaments individuals al Camp Olímpic per a preparar la seva participació al "play off" d'ascens a Segona "B", que es disputarà a la segona quinzena del mes de juliol. Els jugadors del conjunt terrassista s'han distribuït en quatre grups de sis components, que entrenen en un circuit individual que ha dissenyat el cos tècnic. Al matí han treballat dos grups i a la tarda ho faran dos més. Fins a l'entrada a la fase 2 de desescalada no es podran fer entrenaments de grup.

Els jugadors arriben a l'estadi i entren a la instal·lació per l'aparcament, de forma directa cap al terreny de joc. Primer passen un primer control de temperatura, pes i altres paràmetres abans de dirigir-se al camp per començar una feina de component físic però amb la pilota sempre present. Els jugadors arriben ja amb la roba d'entrenar des de casa i marxen també sense passar pels vestidors.

Xevi Molist, entrenador del Terrassa, ha explicat que els futbolistes han arribat en un bon estat de forma i considera que l'equip que arribi al "play off" en millor condició física tindrà més opcions que ningú d'obtenir l'ascens.