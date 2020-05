El mercadal reobre avui amb un límit d'aforament de 476 persones

Redacció

27.05.2020 | 08:38

Els clients i clientes aficionats a la compra setmanal que abans del coronavirus realitzaven tots els dimecres a la fira comercial de l'avinguda de Béjar estan d'enhorabona. Avui, el Mercadal de Martí l'Humà reobre al públic amb totes les mesures de seguretat, prevenció i control dins la fase 1 de la desescalada per la Covid-19.

Per evitar les aglomeracions habituals en aquesta fase inicial es redueix la presència de parades i també es limita el nombre de persones. El màxim permès al recinte serà de 476 persones. Personal municipal controlarà els dos accessos habilitats amb una app de control.

Parades d'alimentació

En aquesta primera fase, només està permès un 25% d'ocupació del recinte. El mercadal obrirà de 9 a 13 hores a l'avinguda de Béjar amb 33 parades (de les 313 que té) d'alimentació, alimentació d'animals de companyia, herbolari, drogueria i restauració. Ocuparà els trams compresos entre la carretera de Matadepera i el carrer de l'Alguer.

S'ha previst perimetrar tot l'espai amb tanques metàl·liques i cintes, així com establir una separació entre parades de 4 metres i de 6 metres en la part frontal. També es col·locaran, a cada parada, tanques a un metre de distància en la part frontal per delimitar separacions. Es lliuraran mascaretes a qui no en porti i es disposarà de gel.