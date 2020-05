L'Europa serà el rival del Terrassa FC al "play off"

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

25.05.2020 | 11:44

L'Europa serà el rival del Terrassa FC en la primera eliminatòria del "play off" d'ascens a Segona Divisió "B". La Federació Espanyola ha fet oficials aquest dilluns les classificacions finals de la Tercera Divisió i en el grup cinquè ha determinat la tercera plaça per l'Europa, després que el Sant Andreu, que era el rival egarenc designat en primera instància, hagi estat sancionat per alineació indeguda en el seu partit contra la Pobla de Mafumet. Els barcelonins van guanyar aquell partit per 1 a 0, però ara la pèrdua dels tres punts li fan perdre la tercera plaça en benefici de l'Europa. Els dos equips han quedat empatats a punts i la diferència de gols ha estat decisiva en la classificació final de la Lliga.

El Terrassa, segon a la Lliga, ha de jugar la primera ronda contra el tercer classificat, que ara és l'Europa. La primera ronda es jugaria el cap de setmana del 18 o 19 de juliol i un empat seria suficient per als egarencs per passar ronda, ja que en cas d'igualada no es juga pròrroga ni es llencen penals i guanya l'equip més ben classificat a la Lliga. La final entre els dos guanyadors de les semifinals, amb l'ascens en joc, seria el dissabte 25 de juliol. Encara està per determinar on és jugaran aquests partits, que seran a porta tancada i en camp neutral. L'Hospitalet, que ha estat proclamat campió de Lliga, tindrà com a rival el Sant Andreu. En el cas que les autoritats sanitàries no donessin llum verda a la celebració d'aquesta fase d'ascens, l'Hospitalet pujaria com a campió del grup.