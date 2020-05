Es permet l'esport en grup fins a 10 persones

24.05.2020 | 15:58

Demà entrem a la fase 1 de la desescalada. Una de les novetats, aprovada ahir al Boletín Oficial de l'Estat és una flexibilització de les normes per a la pràctica de l'esport. Es mantenen les franges horàries vigents, però es permet la pràctica no professional d'esport en grup com per fer running i ciclisme en les seves diferents especialitats. A la fase 2 els grups podran ser de 15 persones.

D'altra banda, a partir de demà es permet la pràctica de l'esport a clubs, tot i que està limitada a espais a l'aire lliure i amb cita prèvia.