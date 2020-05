"Vaig decidir ajudar commoguda per com ho està passant la gent"

"Vaig decidir ajudar commoguda per com ho està passant la gent"

E. G.

24.05.2020 | 12:16

Una de les cares positives que deixa la sobtada crisi sanitària, econòmica i social del coronavirus és l'empatia i la solidaritat que ha despertat la pandèmia. Una mostra en són les persones que a la nostra ciutat, però també arreu de Catalunya i Espanya, han decidit aportar el seu granet de sorra per alleugerir les conseqüències negatives d'una situació sense precedents històrics recents a casa nostra.

"Portem ja tres setmanes cuinant. Per a mi aquesta acció no significa res nou, perquè de fet es tracta de la meva feina, la que faig habitualment, però aquesta experiència m'està resultant especialment positiva, tot i que dura, perquè veus que moltes de les persones que venen a buscar els 'tuppers' de menjar es troben en una situació molt difícil i que segurament s'allargarà en el temps". Així ho percep la Loli Luque, una veïna de La Maurina de 51 anys, que habitualment treballa de cuinera al col·legi Joaquima Vedruna, però que ara desenvolupa una tasca altruista per a la Fundació Maria Auxiliadora.

plat principal

"Vaig ajudar commoguda per com ho està passant molta gent al barri", comenta. "Amb les germanes salesianes sempre he tingut molt de lligam, i ara que de moment no estic treballant, no vaig dubtar a venir per ajudar la fundació", comenta.

Aquesta veïna de La Maurina detalla com, amb dues cuineres voluntàries més, preparen les carmanyoles que dilluns, dimecres i divendres venen a buscar les persones del barri que ho necessiten.

"Cuinem dimarts, dijous i dissabtes -detalla. Dimarts i dijous preparem menjar per a dos dies; els dissabtes, per a tres". I afegeix que "el menú consisteix en un plat principal fort, de llegums, d'arròs o de pasta, habitualment", que contribueixi a cobrir les necessitats alimentàries més bàsiques.