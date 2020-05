Un de cada set nous aturats al darrer mes treballava al sector dels serveis

Josep Arnero

23.05.2020 | 04:00

Les estadístiques en aquest cas pràcticament no eren necessàries ni mirar. Era més que previsible que el sector serveis fos el principal culpable del descomunal increment de l'atur a Terrassa en el mes d'abril. Mai s'hi havia destruït tants i tants llocs de feina en un mes a la ciutat. El nombre de persones que van perdre la seva ocupació van ser 1.787. D'aquesta xifra, 1.222 treballaven als serveis. El tancament dels comerços i de bars i restaurants per la pandèmia de la Covid-19 va provocar una gran trencadissa en el mercat laboral. L'augment de l'atur al quart mes de l'any el va impulsar amb un 68 per cent d'increment el sector serveis. És a dir que pràcticament un de cada set nous aturats a l'abril era d'aquesta activitat econòmica.

En plena crisi sanitària, a Terrassa n'hi havia a l'abril un total de 16.570 aturats, uns nivells que no s'havien vist des de finals de l'any 2016. D'aquesta quantitat, 10.639 són del serctor seveis, que va tornar a superar el llistó dels deu mil aturats a la ciutat.

Darrere dels serveis s'han situat la indústria i la construcció, amb una mínima diferència. Com va succeir al març, la construcció va estar per davant de la indústria. En el quart mes de l'any la pujada va ser de 214 persones a la indústria, una més que en la construcció. En els dos sectors, l'abril ha significat tornar a superar les dues mil persones sense feina en aquests sectors. Malgrat la pujada numèrica dels serveis, percentualment, la construcció lidera aquesta evolució amb una pujada del 15 per cent, seguit de la construcció amb un 14,2% i els serveis amb un 13 per cent.

L'atur va pujar en tots els sectors i en l'apartat de sense feina anterior l'increment va ser de 16 persones, poc més d'un 1 per cent i en l'agricultura, una activitat mínima en l'àmbit laboral terrassenc, va incrementar-se en dues persones.

A diferència de la situació de crisi que es va viure des de l'any 2018, l'impacte del coronavirus està afectant més als homes que a les dones. Al mes d'abril, va pujar en 1.108 homes l'atur, per 679 dones, pràcticament el doble. Percentualment, l'atur masculí va incrementar-se en un 17,7%, per un 8 per cent en el femení. Malgrat aquest comportament, a Terrassa n'hi ha més dones sense feina que homes, en concret 9.211, per 7.359. La Covid.19 sí que ha permès reduir l'escletxa, encara que segueix la diferència.

La pujada de l'atur ha afectat especialment en aquest darrer mes a la franja entre 35 i 50 anys. Del total de 16.570 persones sense treball, són majoria els aturats d'entre 40 i 44 anys, amb 2.122. També superen els dos mil el grup d'entre 45 i 49 anys. Es manté l'elevat nombre de desocupats entre els 55 i 64 anys, concretament 4.207.

En totes aquestes xifres no s'inclouen els treballadors que estan en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació. A Terrassa, des del 22 de març fins a l'1 de maig s'han registrat 2.200 ERTOS que han afectat un total de 17 mil persones, només per darrere de Barcelona i Martorell, una ciutat que ha pujat en aquest apartat per la fàbrica de Seat. D'aquests ERTOS, un de cada quatre han estat al comerç un 16 per cent a l'hostaleria.