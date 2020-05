Una situación insostenible

Grup de famílies de Creixen Terrassa (Cultura Pràctica) Antonio José Jurado

23.05.2020 | 04:00

Esta foto corresponde a la esquina entre las calles de la Hispanitat y Francisco de Vitoria, pero también podría ser de Alexandre Galí o Amadeu de Savoia. La situación es insostenible. No sé qué frecuencia hay de recogida, pero es evidente que no es suficiente. No se puede andar por las aceras y que no digan que los ciudadanos somos guarros como dijo alguien del Ayuntamiento en este medio de comunicación. Entonces se dijo que se pondría más vigilancia y multas para la gente incívica. Por mucho que se quieran hacer las cosas bien ¿dónde vamos a dejar la basura si los contenedores están siempre llenos? Si la recogieran con más frecuencia, o pusieran más contenedores, o un chip instalado en el contenedor, para que cuando esté lleno lo comunique a la central, y vengan a recogerla, se podría solucionar la situación. Ese sistema lo pusieron en las Palmas de Gran Canaria y funciona. Ya está bien, nos han subido un 5% el recibo de la basura cuando los sueldos sólo subieron el 0, 19% del IPC. Para este servicio.