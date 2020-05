Els grups polítics tanquen el Pacte de Ciutat

22.05.2020 | 13:59

Tots els grups polítics municipals de l'Ajuntament han signat un Acord Polític de Bases per a un futur Pacte de Ciutat per l'impuls econòmic i social de Terrassa. Aquest pacte polític és el tret de sortida a un procés que ha de permetre construir conjuntament un pacte ciutadà el més ampli i representatiu possible, que coordini la resposta de la ciutat a la nova etapa que s'obrirà amb la finalització de l'estat d'alarma.

Totes les forces polítiques municipals han acordat, mitjançant aquest document de bases, les grans línies estratègiques del futur Pacte de Ciutat, que són: impuls de la reactivació econòmica terrassenca de la creació d'ocupació i d'oportunitats de progrés; preservació i enfortiment de l'equitat, la cohesió social, la inclusió i la perspectiva de gènere i el tercer eix és l'impuls d'una estratègia global de la ciutat orientada a la sostenibilitat i a la preservació del medi ambient.