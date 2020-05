Mor el dibuixant Juste de Nin, "Trabucaire d'Honor" a Terrassa

Santi Palos

21.05.2020 | 16:06

El dibuixant, il·lustrador, autor de còmics i dissenyador de moda Lluís Juste de Nin (Barcelona, 1945-2020) ha mort aquest matí als 75 anys, víctima d'un càncer, segons ha informat la família. Juste de Nin havia estat vinculat a la colla terrassenca de trabucaires dels Federins. El 2013, els Federins li van retre un homenatge atorgant-li el títol de "Trabucaire d'Honor" d'aquell any. El va rebre el 20 de juliol, en una petita cerimònia al Raval de Montserrat, en el marc de la festa anual "Com es pot fer amb aquesta calor la guerra carlina?". Dos dies abans, Juste de Nin havia presentat a l'Ateneu Terrassenc una de les seves novel·les gràfiques més importants i elogiades, "La guerra dels besavis. Catalunya 1833-1840", que explica la Primera Guerra Carlina. La Colla dels Federins va expressar ahir en un comunicat el seu condol per la pèrdua del dibuixant, amb qui " sempre mantinguérem una relació de mútua estimació. La mort, en aquests moments tan tristos fan més difícils els sentiments per tan sobtat traspàs". Juste de Nin, que va començar il·lustrant alguns contes a "Tele/Estel", també era conegut per haver estat el creador del personatge de la "Norma" per a la campanya de normalització lingüística del català en els anys vuitanta. En l'àmbit de la moda, es va incorporar a la firma catalana Armand Basi en els anys setanta, on va ocupar el càrrec de director creatiu.