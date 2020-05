Les seccions sindicals de l'Ajuntament critiquen "els fets consumats"

La crisi del coronavirus

21.05.2020 | 13:06

Les seccions sindicals amb representació de l'Ajuntament de Terrassa denuncien en un comunicat la polìtica de "fets consumats" de l'equip de Govern respecte a la gestió de la crisi del coronavirus. Després de la roda de premsa de l'alcalde, Jordi Ballart i els tinents d'alcalde Núria Marín i Isaac Albert en la que van avançar les mesures d'acció per la pròxima entrada en la fase 1, els sindicats diuen que "entenem que qualsevol mesura que afecti al personal de la nostra administració ha de passar primer per les meses de coordinació i actualització creades amb la part social per valorar aquestes mesures".

Al respecte, els representants de SALT, FeSP-UGT, CCOO i SPL-CME, afirmen que "volem participar en aquesta situació de crisi sanitària, som part de la solució". I afegeixen que "no ha estat un cas aïllat, potser a estat la gota que ha fet vessar el got, durant tot aquest estat d'alarma hem demanat rebre tota la informació que afecti directament al personal i aquesta l'anem reben en molts casos, tard i sense possibilitat de fer esmenes, decisions preses i fermes".