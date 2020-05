Dues detencions per un robatori violent a un domicili del Pla del Bonaire

21.05.2020 | 16:54

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Terrassa van detenir la setmana passada dos veïns de Terrassa, de 18 i 25 anys, de nacionalitat espanyola i paraguaiana com a presumptes autors dels delictes de robatori amb violència i intimidació i detenció il·legal. Els detinguts són presumptes autors d'un robatori violent produït a l'interior d'un domicili del barri del Pla del Bonaire de Terrassa, el passat 27 d'abril, d'on van aconseguir sostreure més de 4.000 euros en efectiu, un rellotge, diversos telèfons mòbils, dues videoconsoles i dos ordinadors portàtils. Els lladres, després d'accedir al pis, van anar a una de les estances on van sorprendre un dels propietaris al qual, després d'amenaçar-lo amb una catana i una arma de foc, el van colpejar i el van lligar. Tot seguit, van regirar les altres estances on van trobar tres persones més, a les quals també van agredir i lligar. Arran d'aquest fet, agents de la comissaria de Terrassa van iniciar una investigació que va permetre localitzar i detenir, la setmana passada, dos dels presumptes autors. A més, la investigació va permetre demostrar que el detingut més jove també es dedicaria al tràfic de drogues.El cas continua obert per tal de localitzar i detenir un tercer implicat. Els dos detingut han ingressat a la presó.