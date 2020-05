Detingut amb el botí a casa seva

13.05.2020 | 04:00

Dijous, nou del vespre tocades. Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Terrassa van rebre un avís rutinari. Una parella es barallava. Els agents es van personar a un domicili egarenc. Els va obrir una dona i els va confirmar que s'havia discutit amb el seu marit. I no només això, sinó que els va avançar que se'n volia divorciar.

Ja dins de la casa, els policies van buscar el marit per tal de corroborar la versió de la dona. Però en obrir una porta, el que apuntava a un possible cas de violència de gènere va virar a gran velocitat en la troballa del botí d'un lladre. Tot va acabar amb l'home, de 31 anys i nacionalitat marroquina, detingut com a presumpte autor d'un delicte de receptació (encobrir els autors d'un delicte per aprofitar, adquirir o amagar els béns substrets).

A l'habitació, els Mossos hi van trobar tota mena de dispositius electrònics: televisors, càmeres de fotos, molts mòbils, tauletes i d'altres aparells similars, a banda de pistoles. Els agents van observar que hi havia molts dispositius per la casa. El detingut, ja en procés de separació, va dir que comprava el material a baix preu per vendre'l després. La parella va acceptar que es registrés l'habitatge, on es va constatar que molts dels objectes eren robats. El detingut va acabar quedant en llibertat amb càrrecs.