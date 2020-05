Salut manté la Regió Metropolitana Nord a la fase 0 

Josep Arnero

09.05.2020 | 04:00

L'esperat canvi de fase no és produirà. Terrassa i totes les poblacions que formen part de la Regió Metropolitana Nord continuaran en l'actual fase 0 i dilluns a diferència de moltes altres zones mantindran les restriccions actuals i no avançaran fins a la fase 1 en el procés de desconfinament. La consellera de Salut, Alba Vergés, va confirmar ahir a la tarda que la Generalitat ha presentat una recomanació al Ministerio de Sanidad basat en les regions sanitàries i no en províncies i que només tres de les actuals nou regions a Catalunya, concretament Alt Pirineu-Aran, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona dilluns podran afrontar una nova etapa en la pandèmia de coronavirus.

Des de l'instant que el Govern espanyol va anunciar el pla general de desconfinament cap a la "nova normalitat", la Generalitat ja va mostrar el seu rebuig a què s'apliqués el criteri de província per precisament marcar aquest procés de desconfinament i va demanar que s'apostés per les regions sanitàries que representen una realitat més pròxima a la situació del territori. La proposta de la Generalitat és que dilluns, quan el Govern espanyol té previst l'inici de la fase 1, gran part de Catalunya no avanci en aquest camí perquè considera que no hi ha els indicadors generals per fer aquest pas.

Vergés va afirmar ahir que "la probabilitat de què el Govern espanyol accepti la proposta presentada és màxima perquè hi ha un compromís de flexibilitat i s'apropa a la realitat territorial".

>Des de l'inici de la setmana ja és prèvia una resolució com la que s'ha plantejat. La Generalitat ja va demanar obviar el marc de les províncies i apostar per l'actual mapa sanitari català. També diferents experts han anat avisant de les dificultats de passar de fase en l'actual situació. Salut va reafirmar ahir a la tarda aquestes dues qüestions.

Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu-Aran seran les primeres en avançar a partir del proper dilluns, en el procés de desconfinament per l'epidèmia de la covid-19. D'aquesta manera, les altres sis regions sanitàries hauran d'esperar a fer-ho, ja que segons indiquen els estudis analitzats pel departament de Salut, en aquests territoris encara hi ha un risc de rebrot de l'epidèmia. El PROCICAT ha aprovat la proposta del Govern de la Generalitat d'iniciar un desconfinament gradual d'àmbit territorial a Catalunya, ajustat als indicadors de risc epidemiològic. "El farem de manera segura, basada en l'evidència disponible, consensuada i transparent", ha dit Vergés

La consellera ha informat que la consideració d'avançar en aquest procés d'aquests tres territoris s'ha pres en base a l'anàlisi principal de dos factors: la taxa de transmissió del virus i la incidència de nous casos en els darrers 14 dies. Pel que fa a les altres sis regions, ha explicat que caldrà que passin uns dies més per veure l'evolució del virus: "És molt positiva a totes aquestes regions, però cal temps per consolidar la tendència i per enfortir el diàleg amb el món local", per detectar i solucionar algunes complexitats, sobretot als municipis més grans. "La setmana vinent estarem en disposició de presentar una nova proposta per aquestes regions", ha assegurat Vergés, per qui el fet que aquestes regions no avancin ara "no vol dir que s'hagin d'esperar 15 dies més: han d'anar potser a un ritme més lent que les regions amb un risc baix i això té tota la lògica en l'estratificació que hem fet".



El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha reiterat que el criteri que s'ha seguit en les decisions que s'han anat prenent fins ara han estat marcades per la garantia de seguretat i no per dates determinades. "Les garanties de seguretat les fem sobre indicadors objectius, clars i transparents", ha emfatitzat el doctor abans d'enumerar un primer grup d'indicadors que contemplen la descripció del territori, les seves dades epidemiològiques, les seves capacitats assistencials, el nivell de vigilància epidemiològica, o la identificació de punts d'especial risc com poden ser les residències. L'altre grup de criteris són, segons Guix, les mesures de protecció col·lectiva, com el manteniment de totes les mesures de distanciament i higiene

En base a tot plegat, i sobretot en base a la incidència acumulada i a l'índex de penetració del virus, s'estableix un índex de valors que classifica el risc de rebrot en quatre categories: baix (valor menor a 30), moderat (entre 30 i 70), moderat-alt (entre 70 i 100) i alt (més de 100).

Salut va donar a conèixer aquests valors per regions sanitàries. Baix risc: Alt Pirineu i Aran (valor 8), Terres de l'Ebre (18), Camp de Tarragona (21). Aquestes tres àreas passaran a la fase 1 dilluns. De la resta de regions sanitàries, la Metropolitana Nord, on és troba Terrassa, presenta l'índex més baix, valor 38, dins la categoria de risc moderat. La resta son Catalunya central (46), àrea metropolitana sud (58), Lleida (60) i Girona (65), mentre que Barcelona (91) és troba en risc moderat-alt.

La consellera Alba Vergés també va deixar molt clar que aquest índex no marca el canvi de fase. És a dir, malgrat que la regió Metropolitana Nord està molt a prop del valor 30 i per tant del risc baix, arribar a aquest indicador no implica automàticament el canvi de fase. "S'ha d'anar valorant la situació dia a dia. Potser la setmana vinent, la Regió Metropolitana Nord ha pujat molt en aquest valor", apuntava

Malgrat que no ho va arribar a afirmar, la consellera de Salut va deixar entreveure que la situació sanitària a Barcelona, que en aquest moment és la més complicada, pot marcar el canvi de la fase de desconfinament a les dues regions metropolitanes per l'evident relació.

Alba Vergés també va descartar en aquest moment realitzar divisions dins les mateixes regions sanitàries. "És evident que dins d'una mateixa àrea hi ha poblacions amb situacions diverses i malgrat aquesta flexibilitat ara no es pot aplicar un desconfinament més diferenciat". La consellera de Salut va defensar el treball amb els ajuntaments i va deixar clar que "nosaltres podem donar elements generals i suport, però hi ha moltes decisions que prendran els municipis en aquest camí del desconfinament que presenta molts interrogants ja que afrontem per primer cop".

Pròrroga de l'estat d'alarma

El Govern ha aconseguit, gràcies a Ciutadans i el PNB, l'autorització del Congrés per a prorrogar l'estat d'alarma, encara que ha rebut crítiques de tota l'oposició, fins i tot de les forces que li han donat suport i que li han exigit alternatives. Per la mínima, amb només 178 vots a favor, els del PSOE, Unidas Podemos, Cs, PNB, Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias, PRC, Más País i Compromís, s'ha aprovat l'ampliació de l'estat d'alarma fins el pròxim dia 24. L'Executiu de Pedro Sánchez ha rebut aquest aval a canvi de comprometre's a donar un major protagonisme a les autonomies i d'acceptar les condicions que li han posat els nacionalistes bascos i Ciutadans. La desescalada serà en "cogobernança" amb les comunitats autònomes.