Les competicions catalanes de hockey és donen per finalitzades

La crisi del coronavirus

07.05.2020 | 13:17

La junta directiva de la Federació Catalana de Hockey ha pres la decisió de suspendre i donar per finalitzades totes les competicions de les disciplines d'herba i sala, tant femenines com masculines, corresponents a la temporada 2019/2020.

Aquesta decisió ha estat presa seguint les recomanacions i les indicacions proposades per la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física (SGEAF) i amb el consens de tots els clubs.

Pel que fa a les competicions, totes aquelles que ja estaven finalitzades, seguiran mantenint les seves classificacions així com els títols obtinguts pels equips corresponents. Aquelles competicions que s'estaven jugant i que per tant, s'han vist afectades pel confinament, es donen per acabades sense campions, sense possibilitat de jugar els Playoff i com a conseqüència, sense que hi pugui haver ascensos i descensos.

Tanmateix, des de la junta directiva s'ha decidit suspendre el Festival del Hockey Català que habitualment es celebra al mes de juny.