L'Ajuntament posarà fil a l'agulla per a empadronar tots els residents a la ciutat

Jordi Guillem

07.05.2020 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa ha reiterat la seva disposició a fer tot el que faci falta per tal de garantir que qualsevol persona que visqui a Terrassa pugui empadronar-se a la ciutat independentment de si disposa o no de permís de residència o de contracte de treball. Aquesta és una situació especialment delicada que el Consistori està abordant ja. El regidor Noel Duque va recollir la demanda de l'associació "Terrassa sense murs" i els va demanar que els ajudin i treballin plegats perquè a cap migrant ni a ningú sense domicili fix se li negui l'empadronament. En declaracions a Diari de Terrassa, Duque va mostrar-se plenament disposat a parlar-ne i a resoldre totes les dificultats que hi hagi hagut.

L'entitat "Terrassa sense murs" va denunciar el Primer de Maig que l'Ajuntament estava privant d'empadronament a persones que no tenien un domicili fix. Un dia després, l'Ajuntament va emetre un comunicat en què negava que es privés ningú del dret d'empadronament a les persones migrades. Assegurava també tenir regulat l'empadronament de persones sense domicili fix des de l'any 1996. Aquestes persones reben les seves notificacions a la seu de l'Àrea de Drets Socials. A principis d'any hi havia 179 terrassencs empadronats sota aquest procediment.

recursos

Així mateix, l'Ajuntament es comprometia a "emprar els recursos necessaris" i "millorar els circuits establerts" si s'havia detectat alguna disfrunció. Reconeixia que l'empadronament és un dret i les administracions estan obligades a tramitar-lo". Tot i les explicacions municipals, "Terrassa sense murs" va emetre un comunicat en què agraïa les bones intencions però seguia denunciant que "no és cert que s'estigui empadronant a tots els veïns migrats a la ciutat de Terrassa".

Es referien a casos en que no s'havia pogut acreditar amb cap document el domicili de residència. Instava també a l'Ajuntament de Terrassa a abordar la qüestió amb rapidesa per tal d'empadronar a aquelles persones "que fins ara n'han quedat al marge", així com "per inscriure per silenci administratiu aquelles que van realitzar les sol·licituds de padró fa més de tres mesos".

El tinent d'alcalde de l'àrea de Drets Socials, Noel Duque, va respondre al comunicat. Lluny de voler polemitzar amb "Terrassa sense murs", Duque va explicar en declaracions a Diari de Terrassa que posaran fil a l'agulla. "Si des de la societat civil se'ns diu que hi ha casos de persones a qui se'ls ha negat l'empadronament, la nostra obligació és posar les mesures perquè això no passi. Si el circuit té carències cal revisar-lo. No permetrem que hi hagi gent que es quedi fora del sistema", assenyala.

fallant alguna cosa

Duque afegeix: "No es tracta d'iniciar una guerra amb aquesta o aquella entitat ni en fer una escalada de retrets. Nosaltres assummim i reconeixem que deu estar fallant alguna cosa, perquè així ens ho han fet saber. I ho solucionarem. Durem a terme una sèrie de reunions periòdiques amb "Terrassa sense murs", amb qui ja estem parlant per un altre projecte, i solucionarem la situació.

Reconeix Noel Duque la voluntat de l'Ajuntament de "fer un recompte de totes les persones migrades que no estan encara empadronades" i també entén de l'importància de figurar en el padró municipal. "És un tema molt important i tothom hi ha de ser, especialment les persones que es troben en risc d'exclusió social. Si no estàs empadronat no tens accés a moltes coses i no pots optar a molts tràmits. I aixó no pot ser. Estic convençut que entre tots col·laborarem per solucionar-ho", sentencia.