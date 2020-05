Terrassa no passarà dilluns a la fase 1

La crisi del coronavirus

06.05.2020 | 16:09

El departament de Salut ja té la proposta per el desconfinament gradual de Catalunya que avui ha de fer arribar al Govern espanyol. La Generalitat presentarà les seves recomanacions no per províncies si no per les regiones sanitarias. En aquesta proposta Terrassa i totes les poblacions que formen part de la regió sanitaria Metropolitana Nord es recomana que segueixin la propera setmana en la fase actual de desconfinament, la fase 0 i que no s'accedeixi a la fase 1. Aquesta tarda, la consellera Alba Vergés té previst confirmar aquest anunci. Només

tres regions sanitarias podrien entrar en la fase 1: Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona y Alt Pirineu-Aran. Sembla lògic que el Ministerio de Sanidad accepti aquesta recomenació. D'aquesta forma, Terrassa hauria de mantenir les condicions actuals.