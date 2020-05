Xevi Molist, entrenador del Terrassa FC una temporada més

30.04.2020 | 13:40

El Terrassa FC s'assegura la continuïtat de Xevi Molist a la banqueta del primer equip. Club i tècnic han arribat a un acord per renovar el contracte que els uneix des del 3 de juny de 2019 per una temporada més, fins al 30 de juny de 2021. D'aquesta forma, Xevi Molist perllongarà el seu projecte i arribarà a sumar set temporades vinculat al Terrassa FC: cinc com a jugador i dues més com a tècnic.

Fins que la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19 va obligar a paralitzar totes les competicions, el Terrassa FC acumulava en 27 jornades, des de la segona plaça i a només sis punts del primer classificat, una molt positiva ratxa de nou partits consecutius sense perdre (quatre victòries i cinc empats) i un balanç general de 15 triomfs, vuit empats i només quatre derrotes i un total de 42 gols a favor i 19 en contra.

El club egarenc també ha anunciat que el segon entrenador, Ferran Costa, acabarà la present temporada, però no seguirà la propera ja que s'ha compromès amb el CE Manresa per iniciar una nova etapa com a director tècnic i entrenador del primer equip.